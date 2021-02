“Vriend bracht Jason naar ziekenhuis maar hij stierf er op de parking”: papa (22) overleden na steekpartij, daders van 16 en 18 opgepakt

Lommel/Mol Lommels bedrijf helpt bij personeels­plan­ning in vaccinatie­cen­trum Mol

19 februari Het Lommelse bedrijf Strobbo heeft als specialist in online personeelsplanning een samenwerking opgestart met het vaccinatiecentrum in buurgemeente Mol. Strobbo staat in voor de werkplanning van de meer dan 1.000 medische medewerkers en de niet-medische vrijwilligers die er binnenkort aan de slag gaan. “Onze expertise in de horeca-, retail- en eventsector kunnen we nu gebruiken in de strijd tegen het virus”, vertelt zaakvoerder Nick Geys.