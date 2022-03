Vijftiger ontmaskerd als dief van oplegger vol drugsafval uit VTM-opsporingsprogramma Faroek kijkt op tegen vijf jaar cel: “ik heb er niets mee te maken”

Pelt SyntraPXL opent kinderop­vang op campus: “We willen de leerdrem­pel voor alleen­staan­de ouders weghalen”

Voor veel alleenstaande ouders is er de onvermijdelijke keuze: een dagopleiding volgen of voor de kinderen zorgen. Om hen te ondersteunen, opent het Limburgse SyntraPXL vandaag het inclusieve kinderdagverblijf ‘t Vliegertje op haar campus in Pelt – niet toevallig de Dag van de Alleenstaande Ouder. Het initiatief blijkt een schot in de roos, want op de eerste dag is de opvang meteen volgeboekt.

