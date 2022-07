Verhuis van ganzen aan Passantenhaven blijkt gevoelig thema in Bocholt

Maaseik Dronken chauffeur streamt zichzelf op Facebook en loopt zo tegen de lamp

In de nacht van woensdag op donderdag was er een opmerkelijk verkeersongeval in Maaseik. Een 29-jarige man was net voorbij middernacht vertrokken met zijn wagen na een ruzie. Hij startte een livestream op zijn eigen Facebookpagina. De politieploeg kon hem op die manier lokaliseren en vervolgens intercepteren. De man werd gekalmeerd en legde hierna een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd daarom ingetrokken.

