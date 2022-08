Twintiger met drugs gearresteerd op Beach Party

Bocholt Ovenbuur bouwt na geslaagde crowdfun­ding traditione­le bakoven aan Sevensmo­len: “We willen de buurt opnieuw leren bakken zoals vroeger”

Aan de Sevensmolen in Kaulille is de vzw Ovenbuur begonnen met de bouw van een traditionele bakoven. Dit exemplaar moet ervoor zorgen dat de buurtbewoners op termijn opnieuw leren bakken zoals onze grootouders dat deden. “Natuurlijk denken we dan aan lokale gerechten zoals de bakkemoezevlaai, of roggebrood, maar op termijn kan bijvoorbeeld ook een Marokkaanse tajine of Spaanse paella klaargemaakt worden”, vertelt bakker en initiatiefnemer Giel Creemers.

4 augustus