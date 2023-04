Temperatuur stijgt in Bocholt

Drugslabo ontmanteld in Lommel: 33-jarige man aangehou­den

De Federale Gerechtelijke Politie Limburg en de lokale politiezone Lommel hebben in een bijgebouw van een woning in de Acaciastraat in Lommel donderdag een drugslabo aangetroffen. Vermoedelijk werd er MDMA aangemaakt. Een 33-jarige man kon ter plaatse gearresteerd worden en is aangehouden.