Actie bij marktkra­mers moet de Hasseltse marktdagen dementie­vrien­de­lij­ker maken

Voor mensen met dementie is shoppen en een marktbezoek niet altijd even makkelijk. Daarom deelde ‘Dementievriendelijk Hasselt’ op de wekelijkse markt aan het Kolonel Dusartplein gisteren draagtassen uit met nuttige tips om dementerende klanten beter te begrijpen en te bedienen. De actie kadert in de Werelddag Dementie die op 21 september plaatsvindt.