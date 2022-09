Proefopstelling met tijdelijke verkeerslichten aan sluis in Lozen

Oudsbergen Kinderen meteen fan van jeugdmas­cot­te ‘Oudsie’

Deze vrijdag maakte de nieuwe jeugdmascotte van Oudsbergen ‘Oudsie’ haar eerste optreden in de gemeente. Oudsie verraste de leerlingen van basisscholen Klim-Op en Sint-Lambertus, en kleuterschool Sint-Lambertus op hun tweede schooldag. De mascotte werd in het leven geroepen om communicatie en activiteiten voor en door kinderen en jongeren in Oudsbergen herkenbaarder te maken. “Oudsbergen is een kindvriendelijke gemeente en we willen dat graag in de verf zetten. Dankzij Oudsie geven we onze jeugd een herkenbaar beeld”, zegt burgemeester Marco Goossens toe (CD&V). “Zie je Oudsie op een affiche, op sociale media of in het straatbeeld? Dan brengen we een boodschap voor onze jeugd. Je zal hem ook regelmatig zien opduiken op jeugdactiviteiten en -evenementen.”

