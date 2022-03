Pastoor Gerard Vinken plots overleden: “Hij wilde nog helpen met opvang van vluchtelingen”

Van Baelen had donderdag nog een gesprek met Vinken. “We spraken over de opvang van Oekraïense vluchtelingen, waarbij hij graag wilde helpen. Verder hadden we het ook over de kleine plechtigheid die we als gemeente nog wilden organiseren voor zijn opname in de fotogalerij van zeer verdienstelijke Bocholtenaren in ’t Huis van de gemeente. Op 2 september van vorig jaar werd hem ter gelegenheid van zijn druk bijgewoond gouden priesterjubileum in zijn Lozen immers nog de gemeentelijke eremedaille van erkentelijkheid toegekend.”