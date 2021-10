Minstens tien wolven aanwezig in Limburg: “Wolven vangen en verplaatsen kan niet”

Lommel TRIXXO verhuist naar centrum van Lommel

8 oktober Uitzendkantoor TRIXXO jobs is verhuisd binnen Lommel. Sinds 2018 was TRIXXO actief in de stad. Aanvankelijk lag het kantoor net buiten de stadskern, nu is men verplaatst naar de nieuwe locatie aan Dorp 22. “Dit nieuwe kantoor is een mooie beloning voor ons harde werk”, zegt Senior Office Manager Tamara Araboeli. “We waren er letterlijk uitgegroeid. We zitten nu in een mooier, groter maar vooral centraler gelegen kantoor in de stad. Zo kan onze ligging ook fungeren als reclamedrager. Mensen passeren er en stappen al sneller binnen.”