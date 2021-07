Meer dan 400 verwaarloosde dieren in beslag genomen

Lommel / Pelt Ontdek Lommel en Pelt met de nieuwe gezinstoch­ten ‘Vuuravon­tuur’

1 juli In Lommel en Pelt kan je deze zomer op avontuur gaan met de nieuwe gezinstochten ‘Vuuravontuur’. Tijdens deze spannende zoektocht kunnen kinderen én hun (groot)ouders voortaan spelenderwijs iets bijleren over brandpreventie en tegelijkertijd genieten van prachtige natuur. “Dit is een mooie uitbreiding op de schatzoektochten in Bosland en het educatief aanbod van hulpverleningszone Noord-Limburg,” zegt Bob Nijs (CD&V), burgemeester van Lommel. “Een echte aanrader voor de zomervakantie!”