KVK Wellen en Bocholter VV in gesprek na racismerel: “Slachtoffer (8) heeft hele terugweg gehuild”

Enkele weken geleden werden op de velden van KVK Wellen nog de eerste fair play-ouders van Limburg aangeduid. Zondag werd de noodzaak daarvan pijnlijk duidelijk. Het slachtoffer (8) van Algerijnse origine kreeg racistische beledigingen naar zijn hoofd geslingerd na een discussie rond een mogelijke overtreding. De trainer besloot daarop om de wedstrijd te stoppen en lichtte de ouders in. “Het slachtoffer is helemaal kapot van de gebeurtenissen”, zucht Wellens voorzitter Dirk Ramaekers. “Ook zijn ouders zijn een beetje in shock. Zij zagen ook hoe het slachtoffer de hele weg van Bocholt naar Wellen in de auto zat te wenen.”

Klacht

Maandagvoormiddag was er al contact tussen de betrokken ploegen. “Er is een goede relatie tussen KVK Wellen en Bocholter VV. Daarom hebben we Bocholt aangeraden om met de ouders in kwestie te gaan praten. Ze gaven aan dat dat hun bedoeling is. We hopen dat de ouders hun excuses zullen aanbieden. Of dat in een rechtstreekse confrontatie moet gebeuren, weet ik ook nog niet. Misschien zitten de slachtoffers daar niet op te wachten. Dit moet zeker niet nog verder escaleren. Op menselijk vlak vind ik excuses hier wel gepast. Daarna zullen we bekijken of we een klacht indienen bij Voetbal Vlaanderen. Daar kan men trouwens ook zonder klacht beslissen om de zaak te onderzoeken.”

Utopie?

Ramaekers benadrukt dat dit een klap is voor de hele club. “Het gaat om jonge spelertjes. Wij zullen dit natuurlijk ook binnen de ploeg bespreken en trachten te kaderen. Er is in elk geval nog veel werk aan de winkel in het voetbal. Er wordt al het nodige gedaan, maar je er zijn nog steeds mensen die de boodschap niet begrijpen, zo blijkt. Het is misschien een utopie dat dergelijke fenomenen volledig uit de sport verdwijnen, maar we kunnen wel streven naar de best mogelijke situatie.”

Bij Bocholter VV konden we voorlopig niemand bereiken. Ook daar zou er nog crisisberaad gepland staan.

