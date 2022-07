Kapster Nele had bijna duizend klanten, maar kiest bewust voor kleiner zaakje: “Ik wilde me te hard bewijzen”

Pelt Rally zomert opnieuw van 8 tot 10 juli met Regi, Pauline Slangen en Pat Krimson

Tijdens het komend weekend van 8 tot en met 10 juli vindt een nieuwe editie van ‘Rally Zomert’ plaatst. Na een succesvolle organisatie vorige zomer schakelt de Scoutsrally nu tandje hoger. Op vrijdag zullen DJ Guido Bergmans, Hammertime, Regi met Pauline Slangen en DJ Pat Krimson de sfeer verzorgen. In voorverkoop kosten kaartjes 19 euro, aan de kassa is dat 25 euro. Een dag later brengt een tributeband vanaf 16 uur een ode aan ’s werelds grootste artiesten als U2, Fleetwood Mac en Bruce Springsteen. Hier betaal je 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de kassa. Op zondag is de inkom gratis voor optredens van Danny Kerkhofs, Suncourt Ramblers en Creep. Bij slecht weer wordt een tent voorzien. De foodtruck wordt verzorgd door ‘De Watervallei’ uit Hamont.

4 juli