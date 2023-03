Kans op bewolking vanochtend in Bocholt

Dwars door de Sint-Pietersban­den­kerk: Dit kan je verwachten van de Sahara City Run

Sportievelingen noteren best 16 april in hun agenda, want dan is het weer tijd voor de Lommelse Sahara City Run. Ook dit jaar loopt het parcours weer door het zand van de Saharavlakte en langs het voetbalstadion van Lommel SK, maar dit jaar werden er nog twee bijzondere locaties aan dat lijstje toegevoegd: de Sint-Pietersbandenkerk en de DJ-Gate.