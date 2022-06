Kamperen in luxe en nachtje onder de sterren voor winnaars van sportuitdaging

Pelt Kafee Kongée brengt met omgebouwde caravan de zomer naar Neerpelt: “Een jaar lang bleven klanten vragen of de zomerbar zou terugkeren”

Sinds begin juni kan je aan het kanaal in Neerpelt opnieuw het ultieme vakantiegevoel opsnuiven aan Kafee Kongée. Na een jaartje afwezigheid is Joni Bergmans (35) met de hulp van haar partner Ruud (36) en vader Danny opnieuw de orkestmeester van zwoele zomeravonden. “Mijn vader heeft een enorme caravan omgebouwd, waardoor we ook onze kaart konden uitbreiden. Gelukkig komen de klanten nog altijd even graag naar hier”, lacht ze.

17 juni