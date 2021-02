Jongen (16) die Jason doodstak naar gesloten instelling

Neerpelt Onze journalist Birger Vandael (27) wint award voor respectvol­le berichtge­ving over verkeerson­ge­val­len: “Motiveert om moeilijke verhalen te blijven vertellen”

19:06 Elk jaar reikt Rondpunt vzw een Journalistenaward uit aan iemand die het afgelopen jaar op een respectvolle manier heeft geschreven over verkeersongevallen, verkeerslachtoffers, veroorzakers en andere betrokkenen. Deze keer haalt Birger Vandael (27) van Het Laatste Nieuws de titel binnen. “Het is een heel gevoelig thema om over te schrijven. Vaak zijn wij het ‘noodzakelijk kwaad’ ter plaatse. Het is fijn om te zien dat het werk achteraf toch geapprecieerd wordt”, reageert hij.