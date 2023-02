Jaloerse man (42) bedreigt ex en nieuwe vriend met de dood: 1 jaar cel

Veldrijden EK meisjes Fleur Moors pakt twaalfde plaats op het WK in Hoogerhei­de: “Toch wel wat teleurge­steld”

Geen medaille voor Fleur Moors die op het WK in Hoogerheide twaalfde werd. Haar start was nochtans goed, maar na de eerste ronde zakte de Bocholtse weg. Geen podium of medaille dus voor Moors. “Ik was vandaag gewoon niet goed genoeg. Mijn voorbereiding was ook niet top”, vertelt Moors die sinds nieuwjaar geen al te beste periode kende. “De voorbije dagen liep het iets beter, maar vandaag was ik gewoon niet bij de les.”

5 februari