Herfstboostercampagne in Noord-Limburg start op 12 september, 400 medewerkers worden ingezet

Noord-LimburgOp 12 september start de herfstboostercampagne in de Eerstelijnszone Noord-Limburg. De komende weken ontvangen 99.000 inwoners van 18 jaar en ouder een uitnodiging om zich te laten vaccineren met een boostervaccin. “We steken opnieuw veel energie in de organisatie van de vaccinatiecampagne. De beste manier om deze inspanningen te belonen, is door massaal in te gaan op de uitnodiging voor het boostervaccin”, opperen de burgemeesters.

Inwoners van Lommel kunnen voor hun vaccinatie terecht in de Soeverein in Lommel terwijl de inwoners van Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Peer en Pelt hun vaccin krijgen in de VDAB-gebouwen in Peer. Dat is dus een kleine aanpassing, want de Peltenaren konden in het verleden altijd terecht in Lommel en moeten nu dus naar Peer. “Deze herfstbooster is belangrijk omdat we in de herfst- en wintermaanden opnieuw periodes met veel COVID-19-besmettingen verwachten. Daarom krijgen alle 18-plussers de kans om hun persoonlijke bescherming te versterken met een extra vaccinatie”, benadrukken de burgemeesters.

Meest kwetsbaren eerst

De herfstcampagne start met de meest kwetsbaren, dit zijn de mensen met een verzwakt immuunsysteem en de 65+’ers. De eerstelijnszorgprofessionals komen samen met deze groep aan bod. Nadien volgt de rest van de volwassen bevolking. Alle volwassenen die een basisvaccinatie tegen Covid-19 gekregen hebben, worden immers uitgenodigd voor deze boostercampagne. “We kunnen niet vaak genoeg het belang van bescherming tegen het coronavirus benadrukken. De ervaring leert ons intussen dat er tijdens het najaar opstoten zijn en dan is een extra bescherming geen overbodige luxe”, aldus de burgemeesters.

Kort, maar krachtig

De uitnodigingen voor de herfstbooster worden vanaf eind augustus verstuurd. In de brief staat een code waarmee iedereen een vaccinatiemoment naar keuze kan kiezen. Het is de bedoeling dat iedereen voor eind oktober een uitnodiging voor de boosterprik ontvangt. Het wordt dus een korte, maar krachtige campagne. Beide vaccinatiecentra voorzien vijf vaccinatielijnen waardoor er dagelijks 3.600 personen kunnen gevaccineerd worden. In Lommel worden 30.000 personen verwacht, in Peer zijn dat 69.000 personen. “Iedereen kent intussen wel de weg naar de vaccinatiecentra”, zijn de burgemeesters overtuigd.

Vrijwilligers

Voor de organisatie van de vaccinatiecentra doen we ook opnieuw een beroep op vrijwilligers. Zij zorgen samen met de professionele zorgverstrekkers voor een vlotte afhandeling van de herfstboostercampagne. In totaal zijn er 400 medewerkers actief: 250 vrijwilligers en 150 professionele krachten. “Niet enkel de medewerkers in de centra zetten zich in, ook heel wat andere diensten uit de zes gemeenten van de Eerstelijnszone Noord-Limburg leveren een bijdrage. Wie niet van plan is te komen, laat dat ook best weten. Op die manier kunnen we de vaccinatiecentra goed organiseren”, besluiten de burgemeesters.

