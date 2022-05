Greet en Bjorn zamelen met pakkende getuigenissen bijna 1.000 euro in voor Hedera Helix

Bocholt / BreeOp vrijdag 22 april vond in CC De Kroon in Kaulille de lezing van Greet Reekmans (42) en Bjorn Kiggen (44) plaats. Ze vertelden er hun pakkend levensverhaal waarbij ze ondanks een zware tegenslag toch konden recht krabbelen. Het duo spreekt van een mooie avond en kon ook nog eens 952 euro inzamelen voor Hedera Helix.

“Vanuit twee woonkamers die gecreëerd waren op het podium, brachten wij in een twee uur durende voorstelling onze verhalen”, vertelt Greet. “De rode draad was telkens: “zolang je maar opstaat als je valt”. Het geheel werd ondersteund door een powerpoint met foto’s en muziekfragmenten. Afsluiten deden we met enkele inspirerende quotes en handvaten voor de mensen uit de zaal. Er werd nadien ook nog lang nagepraat in de foyer van GC De Kroon.”

Er werden in totaal 95 tickets verkocht voor de lezing. “We kregen alleen maar positieve reacties”, vertelt Bjorn. “Onze verhalen geven aan de mensen hoop dat alles beter wordt.” Volgens Greet vinden mensen ook herkenningspunten in hun verhaal. “Dat is ook ons doel: mensen het lichtpuntje aanreiken en hoop geven dat je jouw leven terug in eigen handen kan nemen. Men zei trouwens ook dat ze niet konden zien dat het onze eerste voorstelling samen was.”

Volledig scherm Beelden van de succesvolle avond © RV

Hedera Helix

De opbrengst wordt dus integraal geschonken aan Hedera Helix, een inloophuis in de voormalige dekenij in Bree, waar mensen met problemen terecht kunnen. Kelly Christis, de drijvende kracht achter deze organisatie kwam de cheque in ontvangst nemen en gaf ook een woordje uitleg bij hun werking. Op die manier kreeg ook deze een bredere bekendheid bij het publiek.

De lezing was niet het eindpunt van het duo. “We bekijken nu of het mogelijk zou zijn om met onze lezing een programma voor jongeren in het middelbaar onderwijs op te zetten, dat opgevoerd kan worden in culturele centra en waar scholen dan naar toe kunnen komen.”