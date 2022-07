Gemeente doet oproep: ‘Bescherm je dieren tegen wolven!’

Wolven vormen een gevaar voor onbeschermde dieren. Ze eten vooral wild, maar deinzen er niet voor terug onbeschermd vee aan te vallen. De kans op een wolvenaanval is dan ook groter in een wolvenleefgebied. Het gemeentebestuur doet een oproep preventieve maatregelen te nemen tegen wolven, zoals bijvoorbeeld het installeren van wolfwerende omheiningen. Ook is het mogelijk schadevergoeding aan te vragen voor wanneer je dieren slachtoffer zijn geworden van een aanval.