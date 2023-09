Fietser (51) gewond na botsing in Bocholt

KIJK. Bioloog Frederik Thoelen kan wolvenwelp van dichtbij filmen

Bioloog Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen is erin geslaagd om een wolvenwelp vanop een luttele 3 meter afstand te filmen. Dat deed hij vanuit een maïsakker, verscholen in camouflagekleding. “Er was niet veel wind, wat de omstandigheden perfect maakten om de welp te kunnen vastleggen.”