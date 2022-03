Ex-deelneemster The Voice (22) brengt eerste album uit

Nora nam in 2021 deel aan The Voice en overleefde er de Blind Auditions. Ze werd er verder begeleid door Koen Wauters en leerde heel wat bij over de muziekwereld. Die kennis gebruikte ze bij het creëren van haar eerste album. “We organiseerden ook een release party in De Kouter, die een groot succes werd”, glimlacht de zangeres. “Robin Crauwels was ook aanwezig. Hij was finalist bij The Voice en moest daar the battle met mij aangaan. Nu verzorgde hij het voorprogramma.”