Dodelijke steekpartij op Matthijsplein in Bocholt, nog geen duidelijkheid rond omstandigheden

Gruitrode Goed gevonden: café instal­leert corona­proof zomerter­ras

20:20 Bij Staaf’s Café in Gruitrode hebben ze een mooie manier bedacht om toch te openen in coronatijden. Bij de takeaway-dienst werd een coronaproof zomerterras geïnstalleerd. Mensen konden plaatsnemen bij de stoelen die elk vier meter van elkaar verwijderd stonden. Per stoel mochten dan maximum vier personen staan. Op die manier konden ze hun stukje vlaai, tasje koffie of frisdrank toch consumeren in het heerlijk zonnetje. En of het aansloeg: het was bijzonder druk op het knelpunt van de fietswegen. Deze buurt staat in de omgeving bekend als ‘Klein-Zwitserland' en trekt elk jaar weer erg veel fietsers naar Gruitrode.