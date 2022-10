De thermostaat lager en straatverlichting uit: op deze manier wil Bocholt omgaan met de energiecrisis

Volgens Van Baelen is het gemeentebestuur er ook in Bocholt voorstander van om de thermostaat in de gemeentelijke gebouwen lager te zetten, richting de vooropgestelde 19 graden Celsius. “Onze gemeentelijke gebouwenverantwoordelijke kreeg de opdracht de gebouwen te screenen in functie van energiebesparingen in het algemeen, zoals onder meer deze thermostaatverlaging. Verder wordt er ook nagedacht over de plaatsing van thermostatische kranen, wordt het personeel gebriefd om daarin de correcte handelswijze te hanteren en gaat men het personeel sensibiliseren rond het gebruik van airco.”