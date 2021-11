Collega’s nemen afscheid van Ann (43) na fataal verkeersongeval: “Ze was een persoon met een hart van goud”

Lommel Kiwanis schenkt fietshes­jes en 360 fietshelm­pjes aan Lommelse kinderen

Serviceclub Kiwanis Lommel Quercus is na de coronaperiode terug actief. In het nieuwe werkingsjaar is er een nieuwe bestuursploeg en werd er beslist om op dezelfde wijze als voorheen verder te gaan. Dat betekent dat de aandacht van de serviceclub steeds naar de zwakkeren in de maatschappij gaat. Vooral de noden van kinderen staan hierbij voorop. Daarom kregen alle lagere schoolkinderen van de serviceclub een fluo hesje. Elke laatstejaarskleuter kreeg een fietshelmpje. In totaal gaat het over 380 fietshelmpjes, die gratis aan deze kleuters worden gegeven. Bedoeling is natuurlijk om de veiligheid te verhogen.

