Collega’s nemen afscheid van Ann (43) na fataal verkeersongeval: “Alle klanten beschreven haar in de winkel als lief en zorgzaam”

Pelt Real Heesakker... Ooit een levendig voetballo­kaal, nu een verlaten wandelhots­pot

Als u ooit uw voetbalschoenen heeft aangetrokken in Noord-Limburg, is de kans groot dat u ook ooit wedstrijden heeft gespeeld op het veld van Real Heesakker. De amateurclub heeft prachtige dagen meegemaakt, met klinkende overwinningen en bruisende feestjes. Het veld en de bijhorende kantine en kleedkamer zijn echter serieus in verval geraakt. Nog heel wat wandelaars en fietsers komen geregeld voorbij de site en zullen vaststellen dat het veld al lang niet meer bespeelbaar is en dat de kantine ook haar beste tijd heeft gehad. Een mooie plek voor een vleugje nostalgie?

11:45