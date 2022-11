Bocholt VV stelt afkoelingsperiode in voor man die jeugdspeler (8) racistisch bejegende: “Hij zal zijn excuses aanbieden”

As Vaders van verongeluk­te Pieter (18) en Neri (17) loven 5.000 euro uit voor tip die leidt naar dief van gedenkte­ken: “We willen het gevoel hebben dat we alles hebben gedaan”

“Wie doet nu zoiets?” Het is al maanden de vraag die door het hoofd spookt van Luk Kathagen en Andy Leliaert, de vaders van respectievelijk Pieter (18) en Neri (17). Het jonge koppel overleed in april 2021 bij een verkeersongeval. Een jaar later werd een gedenkplaat geplaatst op de plaats van het onheil, maar twee weken later werd het gestolen. Tot op vandaag ontbreekt elk spoor. “Daarom veranderen we van tactiek en gaan we de gouden tipgever belonen”, aldus de vaders.

4 november