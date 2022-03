Bocholt is idyllische rustplek rijker op locatie waar vroeger het grenskantoortje stond

Hasselt Pommeline Tillière opent Cirusso Art aan Cellebroe­ders­straat

Deze zondag werd aan de Cellebroedersstraat in Hasselt Cirusso Art geopend. Eerder opende deze tattooshop ook al twee succesvolle zaken in Antwerpen en Aalst. Hiervoor wordt samengewerkt met Pommeline Tillière, bekend van van Temptation Island. Ook in Hasselt was ze aanwezig op de opening. Onder meer Elke Castro en Lotte Vanwezemael woonden de opening bij. Verder was er ook een aantal deelnemers van Big Brother en Ex On The Beach. Vanaf nu kan iedereen in Hasselt terecht voor tattoos ontwikkeld door internationale award winning tattoo artiesten.

21 maart