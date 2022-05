BELOOFD IS BELOOFD. Hoe probeert Bocholt als landelijke gemeente toch leven in de brouwerij te brengen? Wat is het paradepaardje van Reppel? En waar mogen we groene elementen verwachten?

bocholtDe bestuursperiode van uw stad of gemeente is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Bocholt, het typevoorbeeld van een landelijke gemeente waar ze de mensen proberen wakker te houden, met onder andere de enige Vlaamse belevingsambtenaar.