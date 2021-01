Alleenstaande mama (34) sterft in zware crash, bestuurder had glas te veel op: “Hij is er kapot van”

As/Bocholt/Bree/Genk/Houthalen-Helchteren/Kinrooi/Oudsbergen/Zutendaal Politiezo­ne CARMA stelde enkel overtreden nachtklok vast op kerstavond

25 december De politiezone CARMA stelde op kerstavond een aantal overtredingen van de avondklok vast, maar heeft voor de rest een kalme nacht achter de rug. Minder dan tien meldingen kwamen binnen, maar een lockdownfeestje, samenscholing, of vuurwerk was er in onder meer Genk, Bocholt en Bree niet.