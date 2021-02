Afscheid van Jason die werd doodgestoken door 16-jarige: “Ze hebben je van mij afgenomen”

Pelt Jordaanse asielzoe­ker veroor­deeld voor stelen van kluis bij Dommelslag

23 februari Een 27-jarige man uit Jordanië is veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden voor de diefstal van een kluis bij LAGO Pelt Dommelslag. Op 15 augustus 2019 ging de man aan de haal met deze kluis, waarin een geldsom van 1.826 euro zat. Verder zaten er ook nog een iPad en een sleutel in de kluis. De man was binnengedrongen in het zwembad via het raam van de zijdeur. Er waren camerabeelden van de feiten en er werden bloedsporen aangetroffen. Op het moment van de feiten verbleef de man in het nabijgelegen asielcentrum te Pelt. Beklaagde krijgt ook een boete van 800 euro. Aan Dommelslag moet hij 7.037,29 euro betalen voor de geleden schade.