815.00 keer bedankt! Deze verhalen uit Bocholt raakten jullie het meest in 2022: van de gesopeneerde klacht van Lotte Vanwezemael tot de aanval van herdershond Luca

Het meest gelezen stuk van 2022 in Bocholt gaat over de geseponeerde klacht voor seksueel overschrijdend gedrag van Lotte Vanwezemael wegens onvoldoende bewijs. Vanwezemael diende twee jaar geleden een klacht in bij de politie nadat ze slachtoffer werd van seksueel overschrijdend gedrag. Zo ontving ze seksueel getinte berichten en dickpics. Ook het parket van Limburg las de verklaringen van de seksuologe. Zij benadrukken dat de brief die Vanwezemael kreeg, slechts betrekking had op één verdachte.

De discussie over herdershond Luca werd ook massaal gelezen. In mei viel de hond de buurvrouw aan die kwam aangewandeld met haar buggy met baby in. De vrouw liep ernstige verwondingen op aan het onderbeen en krijgt na revalidatie mogelijk een huidtransplantatie. Volgens burgemeester Stijn Van Baelen van Bocholt is de hond laten inslapen de enige optie. “Maar het dier vertoont geen agressief gedrag”, zegt Sofie Cnudde van Vzw Dino waar het dier nu verblijft.

Kapster Nele

Nele Schouteden (35) bouwde een succesvolle zaak als kapster met een met heel wat personeel, een uitgebreid klantenbestand en dus ook voldoende inkomsten. In de zomer besloot ze echter om haar haar grote zaak stop te zetten en alleen verder te werken met amper een vierde van haar cliënteel. “De rust in mijn hoofd is mij meer waard dan alsmaar meer te willen bereiken”, zegt ze.

In november moest een wedstrijd tussen de U9-teams van voetbalclub KVK Wellen en Bocholter VV stopgezet worden omwille van racisme. Een ouder aan de kant van thuisclub Bocholt schold een achtjarige voetballer van de tegenstand uit voor “zwarte aap”. De coach van Wellen haalde daarop zijn spelers van het veld.

Siervogels

Jullie leefden allemaal mee met de siervogelhandelaar die zijn vogels moest afgeven door de vogelgriep. In een Bocholts familiebedrijf dat siervogels kweekt, is begin dit jaar een besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. Het ging toen om de eerste besmetting in Limburg. Alle 7.000 siervogels de dag eerna vergast en tot 10 kilometer rond het bedrijf golden strengere veiligheidsmaatregelen.

Helaas moest de Bocholste gemeenschap de dood van pastoor Gerard Vinken verwerken dit jaar. Hij overleedt plots in maart. De man had nog plannen om te helpen bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. “Gerard was een man die wist te begeesteren. Hij beschikte over de gave van het woord. Met een kwinkslag kon hij mensen raken, doen nadenken... Hij voegde zonder veel ruchtbaarheid de daad bij het woord en hielp mensen”, sprak burgemeester Stijn Van Baelen vol lof over de pastoor.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

