7 leuke activiteiten voor jou en je kroost tijdens de paasvakantie in Limburg: van knutselpret tot koken in de keuken van de paashaas

Pelt Pelt zet zich schrap voor eerste carnavals­stoet

Vanaf dit weekend is het weer carnaval als vanouds. Nu zaterdag 26 maart trekt als eerste de carnavalsstoet van De Liller Meulewiekers onder leiding van prins Jorne I uit in Sint-Huibrechts-Lille. Het weekend daarna volgen dan die van De Gezellen van Taxandria in Neerpelt-Centrum en van De Zwiebertjes in Overpelt-Centrum.

24 maart