Zoon van overleden Blankenbergse foorkramer Redgy Schmidt: "Het gemis van papa blijft enorm op elke kermis”

Vanaf zijn twaalfde trok Gauthier samen met zijn ouders naar de kermissen om er regelmatig te helpen in het bekende eendjeskraam. De laatste jaren was dat behoorlijk intensief naast zijn fulltimejob als vrachtwagenchauffeur. “Het overlijden van papa kwam zeer hard aan omdat het zo plots was. Als iemand ernstig ziek wordt, kan je je mentaal voorbereiden op het afscheid maar dat was dus niet het geval. Ik kom naar elke kermis met een dubbel gevoel want het gemis blijft heel groot. Papa was een graag geziene figuur en heel veel klanten reageren nog steeds bijzonder emotioneel. Door de fakkel over te nemen wil ik hem trots maken”.