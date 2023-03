Zomerhit en Radio2 Aan zee komen deze zomer 6 weken exclusief naar Blankenberge

MIJN STAD. Het Blankenber­ge van ‘kind van de zee’ Peter Sabbe: “Die leuke sfeer van de jachthaven... Daar moet je toch van houden?”

Stilzitten? Dat staat niet in het woordenboek van Blankenbergenaar Peter Sabbe. De zaakvoerder van vastgoedkantoor Callier is in zijn vrije tijd voorzitter van de gebuurtekring Haven en van de Vlaamse Vereniging voor Watersport Blankenberge. Verder is hij de drijvende kracht achter de Havenfeesten, de Ostrea Rose Classic Race en het Shantykoor. Of hij nog over tijd had voor een babbel over zijn geliefde badstad? Zeker en vast. “Op het mooiste plekje is er nu wat kakofonie.”