Zoek opnieuw hele zomer mee naar De Mol aan zee

De twee zonneterrassen met café en restaurant zijn de hele zomer open. The Park pakt uit met een spannend virtualrealityspel en garandeert een visueel overweldigende totaalbeleving waarbij spelers op zoek gaan naar de mol. Leuk om weten: sinds dit jaar kunnen ook kinderen vanaf 9 jaar meezoeken. Je kan deelnemen met 4 tot 6 personen en je beleeft 30 intense minuten in VR. De prijs bedraagt 29 euro per persoon. Reserveren via www.demolaanzee be is verplicht.