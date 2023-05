Zijn deze verklaringen uit 2021 de politieke afrekening waarover schepen Jurgen Content (Vooruit) het heeft?

De huiszoeking in het Blankenbergse stadhuis en de ondervraging van schepen Jurgen Content (Vooruit) zorgen opnieuw voor heel wat commotie in de badstad. Content heeft het over ‘beschuldi­gin­gen die al geuit werden op het moment dat de coalitie­wis­sel hangende was.’ We groeven in het woelige verleden van de lokale Blankenbergse politiek en vonden een klacht rond een bouwproject die in 2021 neergelegd werd tegen de socialistische politicus. Gaat het om die beschuldigingen?