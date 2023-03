Zeehond Billy wordt vrijgelaten na grote opruimactie op het strand van Blankenberge: “Plastic afval in de zee is een zeer ernstig probleem”

Naar jaarlijkse gewoonte roepen Belgische en Nederlandse surfclubs vrijwilligers op om de eerste zondag van de lente de stranden schoon te maken tijdens Eneco Clean Beach Cup. De plastic afvalproblematiek aan de kustlijn is niet nieuw, maar helaas nog steeds brandend actueel: “Zolang het nodig is, blijven we opruimen”, zegt Sven Fransen, surfer en bezieler van het initiatief. Op 26 maart kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen op 26 kustlocaties in België en Nederland. In topjaren haalden meer dan 7.500 vrijwilligers op 1 dag tijd meer dan 5 ton afval op, waaronder het grootste deel plastic. “Tijdens Eneco Clean Beach Cup combineer je een strandwandeling met een lenteschoonmaak. Het is, met alle animatie rondom, gewoon ook een hele fijne en educatieve uitstap met je gezin, vrienden, collega’s, vereniging of sportclub”.



Volledig scherm Sven Fransen is de bezieler van de Eneco Clean Beach Cup. © RV

One Planet Plan

Zwerfvuil en plastic afval van over het hele land komt via waterlopen in zee terecht en spoelt aan op de Belgische stranden. Gemiddeld zijn er per 100 meter vloedlijn 137 afval-items te vinden. “We hebben maar één planeet en hebben de verantwoordelijkheid om die leefbaar te houden voor wie na ons komt. Daarom hebben we in ons ‘One Planet Plan’ concrete acties opgelijst om als bedrijf klimaatneutraal te zijn tegen 2035, om de opwarming van de aarde in te perken en verantwoordelijkheid te nemen voor de volgende generaties. Het partnership met Eneco Clean Beach Cup is daar één van. Al meer dan 10 jaar lang bundelen we - samen met onze klanten en de surfersfederatie - onze krachten om de stranden op te ruimen. Geen druppel op een hete plaat, maar een duidelijk signaal dat het anders kan en moet. Ik nodig iedereen uit om met ons mee te doen”, zegt Mark Van Hamme, woordvoerder Eneco Belgium.

Volledig scherm De actie is aan zijn 14de editie toe dit jaar. © RV

Het plastic afval is niet alleen vuil en onaangenaam, maar ook bijzonder schadelijk voor de biodiversiteit: vissen, zeevogels en zeedieren hebben steeds vaker plastic in hun lijf of geraken erin verstrikt, koraalriffen en onderwaterplanten geraken verstopt en sterven af. ​ Ieder jaar spoelen er aan de Belgische kust tientallen zieke zeehondjes aan. Vaak jonge pups die ziek of gewond zijn, door het afval of plastic in de Noordzee. Gescheiden van hun moeder hebben deze dieren weinig overlevingskans. Het SOS Rescue Team van Sea Life Blankenberge vangt deze gestrande zeehondjes op en verzorgt ze in het eigen zeehondenopvangcentrum. Na 3 tot 4 maanden intensieve verzorging worden de opgevangen zeehonden weer vrijgelaten.

Volledig scherm Billy spoelde in januari aan op het strand van Wenduine. © RV

Free Billy

“Eind januari spoelde Billy aan in Wenduine, gekwetst en verzwakt”, vertelt general manager Steve Vermote van Sea Life Blankenberge. “Ondertussen herstelt hij goed, eet hij weer zelfstandig en is hij ook al wat bijgekomen. Wat de oorzaak is, wordt verder onderzocht, maar in veel gevallen ligt plastic hier mee aan de oorzaak. Ook wanneer de zeehonden het plastic niet zelf opeten, kunnen ze ziek worden, door vis te eten die op hun beurt wel plasticdeeltjes ingeslikt hebben. De opruimbeurt en sensibilisering van Eneco Clean Beach Cup maakt wel degelijk een verschil voor die beestjes. Het is een initiatief met impact. Daarom bedanken we alle vrijwilligers die mee opruimen met een 1+1 gratis actie op de Sea Life ticketprijs.”

Volledig scherm Steve Vermote is de general manager van Sea Life Blanklenberge. © RV

In de classroom, die Sea Life recentelijk opende, is er ook een volledige muur gewijd aan het afval in de zee. Steve: “We willen de kinderen op een educatieve manier tonen hoe belangrijk het is om het strand en de zee proper te houden. Zelf organiseren we tussen mei en oktober ook nog 3 clean ups op het strand van Blankenberge.”

Programma en inschrijvingen

Starten met vuilnis rapen, kan op zondag 26 maart vanaf 13uur.​ In Blankenberge wordt dit jaar extra animatie voorzien voor groot en klein. Studio Brussel brengt er ook live verslag uit en DJ’s zorgen voor enthousiasmerende muziek. Leer surfen op de surfsimulator, maak het perfecte Instagram shot aan één van de themakunstwerken, laat je inspireren door één van de gastsprekers of geniet van één van de animaties of workshops die de surfclubs zélf op poten zetten. Ontdek het gedetailleerde programma en alle acties hier. Wie zich inschrijft via de website, duidt aan in welke surfclub hij of zij het opruimpakket met grijper, emmer of vuilniszak wenst op te halen. De deelnemende clubs strijden om de eerste plaats: de surfclub met het meeste aantal deelnemers wint de Clean Beach Cup van 2023. ​

