Ze waren wereldnieuws in 1983, nu staan broers Arne en Tom van ‘Blankenbergse zesling’ op WK goalbal in Porto: “We mikken op de kwartfinales”

Op 17 augustus 1983 haalde Blankenberge de nationale en internationale nieuwskoppen. In het Fabiolaziekenhuis werd immers een zesling geboren . Nadien verdween de familie Vanhove opnieuw in de schaduw maar daar kwam verandering in dankzij de sport goalbal. Bruno, Arne en Tom liepen bij hun geboorte een ernstig oogletsel op waardoor ze slechtziend door het leven gaan. Alle 3 vonden ze de weg naar de Belgian Bulls die nu op het WK in Porto staan.

Zonder broer Bruno

“Met de nieuwe spelers zal het sowieso een goede leerschool worden”, zegt Arne. “Als we de kwartfinales halen en de eerste ronde overleven, dan zou dat voor deze vernieuwde ploeg een goed resultaat zijn. We zien daarna wel of er nog meer in zit.” Het laatste wereldkampioenschap goalbal werd in 2018 in het Zweedse Malmö gespeeld. Onze nationale herenploeg behaalde er zijn beste resultaat ooit: met een 3de plaats kaapten ze niet enkel een bronzen plak maar ook een ticket voor de Paralympische Spelen van Tokyo 2020 mee naar huis. België won toen met 9-2 van Litouwen in de kleine finale. Brazilië werd wereldkampioen, Duitsland was tweede. “Op die 3de plaats gaan we ons nu niet focussen, eerst willen we de kwartfinales halen”, besluit Arne die samen met Tom traint bij VIGE Noordzee, een Parantee-Psylosclub voor blinden en slechtzienden.