Ze waren wereldnieuws bij hun geboorte in 1983, vandaag staan Bruno, Arne en Tom van ‘Blankenbergse Zesling’ in Tokio: “We hebben lang gezwegen, maar willen een lans breken voor onze sport”

De Panne, Gent Zwemster Marieke (40) heeft haar wereldre­cord beet: “Ze zwom als eerste de hele kustlijn af in 19 uur”

19 augustus Marieke Blomme (40) is erin geslaagd om als eerste vrouw ooit de volledige Belgische kustlijn af te zwemmen. De Gentse sportcoach is rond 2.15 uur in de nacht van woensdag op donderdag in Knokke-Heist aan land gekomen na 18 uur en 45 minuten zwemmen. Dat is meer dan 4 uur sneller dan haar voorganger Matthieu Bonne.