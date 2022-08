Zandkastelenwedstrijd op het strand van Blankenberge

Oudenburg/Wenduine Carla en Freddy bouwen fles van vijf meter in ‘De Persepit’: “In totaal zullen we zo’n 10.000 flessen gebruikt hebben”

Sinds maart 2021 zijn Carla Mersch en haar partner Freddy Coucke aan het werken aan een monumentaal werk, genaamd Message in a Bottle. “Het is kunstkring ARTslag die ons vroeg om een monumentaal werk te maken om in ‘De Persepit’ in Wenduine neer te leggen. We wisten dat het veel werk ging zijn, maar we zagen het volledig zitten. Nu komen we aan het einde met nog de laatste halve meter die gebouwd moet worden”, zegt Carla.

1 augustus