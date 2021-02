YouTuber Acid gaat weer over de schreef, nu met foto’s van minderjarige meisjes van boze ouders: “Hij moet beseffen dat er grenzen zijn”

Zeebrugge Brugge opent deze zomer al kustpark op 200 meter van de zee: “Eerste stap om Zeebrugge aantrekke­lij­ker te maken”

29 januari “Een kustpark op 200 meter van de zee: dit is een unieke kans”, zegt de Brugse schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). De stad wil een gedeelte van de in 2018 aangekochte site Knaepen in Zeebrugge tegen de zomer openstellen voor het publiek. Het uitgestrekte domein was voordien eigendom van Defensie, maar raakte in verval. 8 miljoen euro ligt nu klaar om de hele site terug te geven aan de inwoners - en bezoekers - van de kustplaats.