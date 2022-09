World Cleanup Day: vrijwilligers trotseren gure weer om afval op het strand van Blankenberge op te ruimen

De World Cleanup Day heeft jaarlijks in september plaats. “We hebben even getwijfeld of we zouden meedoen dit jaar omdat we heel veel aanvragen hebben voor teambuilding met bedrijven momenteel en daardoor al een groot stuk van het strand zullen aanpakken maar uiteindelijk staan we er toch in Oostende, Nieuwpoort en Blankenberge”, zegt Tim. Hij benadrukt nog eens dat de zwerfvuilproblematiek op het strand de voorbije zomermaanden alarmerend hoog was. “De concentratie van duizenden mensen op een beperkte ruimte zorgde vooral in Blankenberge en Oostende voor een gigantische afvalberg. Een aantal keren werd de grens echt overschreden omdat de gemeentediensten dit ook niet meer kunnen bolwerken.” In Blankenberge besliste het lokaal bestuur dat er sneller GAS-boetes zouden uitgedeeld worden aan overtreders. “Dit is helaas moeilijk te realiseren in de praktijk want je moet de overtreders op heterdaad kunnen betrappen. De politie heeft vaak andere prioriteiten tijdens drukke zomerdagen. In andere landen zien we dat het systeem van statiegeld wel efficiënt is.”