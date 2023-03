Woonmaatschappij Het Lindenhof renoveert huurwoningen

Bij de woonmaatschappij Het Lindenhof loopt momenteel een uitgebreid renovatieprogramma om woningen energiezuiniger en duurzamer te maken. Vandaag wordt gewerkt aan verschillende woningen in het Boezingepad en de Witte Wijk in Blankenberge maar ook in Zuienkerke en De Haan.