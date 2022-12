Witte Paard Theater breidt aanbod uit en lanceert eerste namen voor zomer van 2023

Brugge REPORTAGE. IJsberen duiken bij vriestempe­ra­tu­ren reien in tijdens Kerstduik: “Het blijft voor mij ook elke keer een uitdaging, maar het gevoel achteraf is zalig”

En of ze er goesting in hadden, de Brugse IJsberen. Na de gezamenlijke opwarming voor hun Kerstduik waagden de moedige deelnemers zich zaterdag aan een sprong in de reitjes, die nog deels bevroren lagen. “Elke duik blijft een overwinning voor mezelf”, zegt Jurgen Dombrecht (45) die al vanaf zijn 10de lid is van de Brugse IJsberen. Wij -nog wat ziekjes- hielden onze warme kleren aan en volgden mee van op afstand.

17 december