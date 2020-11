Wie herkent herrieschopper die redder en burger sloeg bij rellen in Blankenberge? Parket verspreidt nieuwe beelden

Blankenberge Vijf jaar cel voor man (29) die met 104 km per uur en 1,94 promille in bloed ongeval veroorzaak­te waarbij Viviane (66) het leven liet

9 november De 29-jarige man uit Knokke-Heist die eind 2018 een zwaar verkeersongeval veroorzaakte in Blankenberge waarbij Viviane Swaenepoel (66) om het leven kwam, is veroordeeld tot 5 jaar cel waarvan 3 met uitstel. De man had op het moment van de crash 1,94 promille alcohol in zijn bloed. Volgens de verkeersdeskundige reed E.S. bovendien aan 104 kilometer per uur in een zone 50. Bij het ongeval vielen ook nog enkele zwaargewonden. “Ik was in slaap gevallen en heb enorm veel spijt”, verklaarde de beklaagde eerder.