West-Vlaams gouverneur trekt aan de alarmbel na 33 dodelijke verkeersongevallen in eerste helft van 2022

Hoe kunnen we samen de cijfers doen dalen? Met die vraag trekt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé aan de alarmbel nadat er in de eerste helft van 2022 spectaculair meer verkeersdoden vielen in vergelijking met een jaar eerder. Het niet verlenen van voorrang is de belangrijkste oorzaak voor de dodelijke ongevallen in de kustprovincie. Snelheid komt op de tweede plaats.

Decaluwé houdt sinds 2018 een analyse bij over dodelijke ongevallen in zijn provincie. In al die jaren gebeurden er in de eerste zes maanden van het jaar nooit meer dodelijke verkeersongevallen dan in 2022. “Ondanks alle beleidsplannen en goede voornemens, halen we makkelijk het hoge cijfer van 2018 als we zo voort doen. We zitten in 2022 al met een stijging van zestig procent tegenover vorig jaar”, waarschuwt Decaluwé. “Het feit dat de meeste ongevallen gebeurden buiten een kruispunt, op een rechte weg, met asfaltbedekking en wegmarkeringen en vlak, bevestigt eveneens de trend van de voorbije jaren.”