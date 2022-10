Werken in de Langestraat

Blankenberge Tegelta­bleau met visser siert voortaan de stations­hal van Blankenber­ge

In de stationshal van Blankenberge hangt sinds kort een tegeltableau dat vroeger op de gevel prijkte van Vishandel Malvind in de Leopoldstraat. Het is de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge die het stuk erfgoed wou redden en sinds 2017 zijn schouders onder dit project zette. Het kunstwerk dat een visser afbeeldt die terugkeerde van de vangst werd ontworpen door architect Jules Heyman.

