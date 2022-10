Werken in de Kerkstraat in Blankenberge

Knokke-Heist/Damme Na elf jaar gaat politie­hond Aslan (11) met pensioen: “Het spreek­woord ‘zo trouw als een hond’ lijkt voor hem uitgevon­den”

Na een carrière van elf jaar neemt de politiezone Damme/Knokke-Heist afscheid van politiehond Aslan. De viervoeter was al elf jaar in dienst, en dat is relatief lang. Hondenbegeleidster Gülser Koca trainde Aslan sinds hij negen maanden oud was. Een definitief afscheid is het evenwel niet. “Hij woont bij mij, al zal ik hem op werkvlak zeker missen", vertelt Gülser. Binnen de politiezone klinkt het dat de opvolging wel al klaarstaat.

28 september