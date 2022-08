Werken aan de Pier worden in de kijker gezet tijdens Open Monumentendag in Blankenberge

Kathy Kamoen, schepen van Cultuur: “Momenteel ondergaat de wandelweg van de pier een indrukwekkende metamorfose. De restauratie duurt nog tot 2025. Open Monumentendag is dé uitgelezen dag om de werken aan de Pier in de kijker te zetten. Samen met een gids ontdek je de verschillende gedaantes van de Pier doorheen de tijd en kom je meer te weten over de restauratiewerken.” Maar er valt nog meer te beleven in de badstad op 11 september. Je kan samen met een gids op zoek gaan naar de verdwenen hotels in Blankenberge of je krijgt een exclusieve inkijk in enkele architecturale parels tijdens de wandeling met interieurbezoek (inschrijven voor deze gidsbeurten is noodzakelijk). Benieuwd naar hoe het Belle Epoque Centrum ontstaan is? Je ontdekt het in de mini-expo in de kelderverdieping van het museum. Het maritieme erfgoed van Blankenberge leer je dan weer kennen tijdens een bezoek aan De Scuteloods.