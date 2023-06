Wendy Van Wanten stapt tijdelijk uit zomershow van Het Witte Paard: “We gunnen haar de tijd die ze nodig heeft om te herstellen”

De repetities voor de nieuwe zomershow ‘Van Dyke & Friends’ die Het Witte Paard in Blankenberge programmeert, zijn al enige tijd geleden gestart. Na dwingend advies van de dokter besluit Wendy Van Wanten tijdelijk een stap opzij te zetten uit de show. Haar drukke agenda en de zware voorbereidingen eisen jammer genoeg hun tol. Om Wendy voldoende rust te gunnen en haar herstel te bespoedigen, werd Sasha Rosen bereid gevonden haar rol over te nemen.

Een donderslag bij heldere hemel in Het Witte Paard in Blankenberge. Na de aankondiging van de drie zomershows vorige week, moet Wendy Van Wanten nu last minute verstek geven voor de nieuwe middagshow ‘Van Dyke & Friends’. In het belang van haar herstel wordt haar drukke agenda tijdelijk leeggemaakt, om haar zo voldoende ruimte te geven de draad snel terug op te kunnen pikken. Omdat de repetities voor ‘Van Dyke & Friends’ al in een ver gevorderd stadium zitten, werd Sasha Rosen bereid gevonden haar rol over te nemen.

In een reactie laat Frans, de echtgenoot van Wendy, ons weten dat er verder niets aan de hand is. “Het was gewoon een beetje te veel”, vertelt hij ons wanneer we hem bellen. “Wendy gaat zich deze zomer beperken tot haar normale agenda. De combinatie met de zomershow van Het Witte Paard was gewoon te veel”, aldus Frans. “In samenspraak met de organisatie hebben we dan ook besloten om een stap terug te zetten.”

Volledig scherm Een deel van de cast voor de show tijdens de persvoorstelling vorige week. Wendy was er toen ook niet bij. © RV

Gezondheid primeert

Ben Van Den Keybus, producer en eigenaar van de bekende showtempel: “Gezondheid komt altijd op de eerste plaats. Uit respect voor Wendy gunnen we haar de tijd die ze nodig heeft om te herstellen. Het is geen sinecure om zulke grote schoenen te vullen, maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat Sasha de geknipte persoon is. De cast van ‘Van Dyke & Friends’ verwelkomt haar alvast met open armen.”

Volledig scherm Sasha Rosen vervangt Wendy Van Wanten in Het Witte Paard. © RV

Sasha Rosen kwam op jonge leeftijd al in aanraking met theater en speelde al op haar tiende in een musical. Na haar opleiding in Engeland aan de Guilford School of Acting keerde ze terug naar België en Nederland en speelde ze verschillende rollen in musicals zoals Romeo en Julia, Dolfje Weerwolfje, Sneeuwwitje, Mamma Mia!, Beauty and the Beast, Grease, Notre-Dame de Paris en de openluchtspektakels Marie-Antoinetteen Albert 1.

Volledig scherm Van links naar rechts: Wendy Van Wanten, Franky Boy, Jan Van Dyke, Goele De Raedt, Patrick Onzia en Celien Hermans. © RV

Volledig scherm De affiche voor de zomershow waarin Wendy Van Wanten zou meespelen. © RV

